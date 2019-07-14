Вылетели через лобовое стекло: ночью в Кузбассе перевернулась легковушка

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-14T11:47:09+03:00

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В Кузбассе ночью перевернулся легковой автомобиль. В результате аварии пострадали два человека, которые вылетели через лобовое стекло.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло в ночь на воскресенье на дороге Бачатский Старобачаты в Беловском районе.

- Водитель в нетрезвом состоянии, двигаясь в сторону Старобачат, не справился с управлением и вылетел в кювет, где автомобиль перевернулся несколько раз. Водитель и пассажир были не пристегнуты и вылетели из машины через лобовое стекло. Оба были госпитализированы на скорой, - сообщили пользователи соцсетей.

По данным паблика «Типичное Белово», водителя легковушки привлекли к административной ответственности за управление автомобилем без прав.

Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU