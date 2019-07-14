2019-07-14T12:32:25+03:00
Происшествия

Сгубил палец: кемеровский вор-рецидивист оставил в чужом доме отпечатки

Мужчина взломал окно и вынес бытовую технику
Екатерина БОРМОТОВА
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Сейчас полицейские устанавливают причастность задержанного еще к двум преступлениямСейчас полицейские устанавливают причастность задержанного еще к двум преступлениямФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове поймали вора-рецидивиста, которого выдал палец. Свои отпечатки судимый горожанин оставил в доме, из которого вынес бытовую технику.

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что в ее дом проник неизвестный. Он взломал окно и вынес из жилища аудио-, видео- и бытовую технику на 50 тысяч рублей.

Эксперт-криминалист обнаружил на месте преступления отпечаток пальца - улика вывела на след преступника. Отпечаток был в базе данных, поскольку принадлежал ранее судимому 35-летнему кемеровчанину.

- У него в жилище полицейские изъяли часть похищенного имущества, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. На время следствия фигурант заключен под стражу. Сейчас полицейские устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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