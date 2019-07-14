Кемеровчанин пожаловался на бегающих возле детских садов крыс

СЕГОДНЯ 13:32 2019-07-14T13:32:13+03:00

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В Кемерове местный житель снял на видео крыс, которые лезут из канализационного люка. Действие происходит на проспекте Химиков вблизи многоэтажек и детских садов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720112" frameborder="0"></iframe> Крысы средь бела дня лезут из канализационных люков в Кемерове.Грызунов заметили возле многоэтажки в Ленинском районе города Видео: Евгений Белый

Кемеровчанин забил тревогу, когда заметил возле дома № 19а лезущих из канализационного люка крыс.

- Крысы среди белого дня вылезают из канализационных люков и бегают по аллеям в поисках пищи. При этом рядом находятся жилые дома и детские сады, - отметил горожанин.

Мужчина пояснил «Комсомольской правде», что видеозапись сделал сегодня, 14 июля. Он добавил, что через несколько часов после публикации видео в социальных сетях к месту, где были замечены крысы, пришел работник РЭУ и стал заделывать дыры в люке камнями.

ИСТОЧНИК KP.RU