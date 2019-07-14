Кемеровчанин пожаловался на бегающих возле детских садов крыс
В Кемерове местный житель снял на видео крыс, которые лезут из канализационного люка. Действие происходит на проспекте Химиков вблизи многоэтажек и детских садов.
Крысы средь бела дня лезут из канализационных люков в Кемерове.Грызунов заметили возле многоэтажки в Ленинском районе города Видео: Евгений Белый
Кемеровчанин забил тревогу, когда заметил возле дома № 19а лезущих из канализационного люка крыс.
- Крысы среди белого дня вылезают из канализационных люков и бегают по аллеям в поисках пищи. При этом рядом находятся жилые дома и детские сады, - отметил горожанин.
Мужчина пояснил «Комсомольской правде», что видеозапись сделал сегодня, 14 июля. Он добавил, что через несколько часов после публикации видео в социальных сетях к месту, где были замечены крысы, пришел работник РЭУ и стал заделывать дыры в люке камнями.
ИСТОЧНИК KP.RU