2019-07-14T13:32:13+03:00
Общество

Кемеровчанин пожаловался на бегающих возле детских садов крыс

Мужчина снял грызунов на видео [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Крыс заметили на проспекте Химиков, 19а в Кемерове Фото: Евгений БелыйКрыс заметили на проспекте Химиков, 19а в Кемерове Фото: Евгений Белый
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В Кемерове местный житель снял на видео крыс, которые лезут из канализационного люка. Действие происходит на проспекте Химиков вблизи многоэтажек и детских садов.

Крысы средь бела дня лезут из канализационных люков в Кемерове.Грызунов заметили возле многоэтажки в Ленинском районе города Видео: Евгений Белый

Кемеровчанин забил тревогу, когда заметил возле дома № 19а лезущих из канализационного люка крыс.

- Крысы среди белого дня вылезают из канализационных люков и бегают по аллеям в поисках пищи. При этом рядом находятся жилые дома и детские сады, - отметил горожанин.

Мужчина пояснил «Комсомольской правде», что видеозапись сделал сегодня, 14 июля. Он добавил, что через несколько часов после публикации видео в социальных сетях к месту, где были замечены крысы, пришел работник РЭУ и стал заделывать дыры в люке камнями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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