Наездники на 80 лошадях соревновались в Промышленновском районе
В Промышленновском районе прошли конноспортивные соревнования. В 14 заездах участвовали 80 лошадей.
Состязания прошли на ипподроме в поселке Промышленная и были посвящены памяти почетного гражданина Кемеровской области и Промышленновского района Ивана Ясько.
За победу боролись конники из шести районов Кузбасса. Для гостей поселка организаторы мероприятия подготовили интересную культурно-развлекательную программу.
Во время соревнований на ипподроме дежурили полицейские, которые обеспечивали порядок.
- В результате комплекса принятых мер нарушений при проведении мероприятия не допущено, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU