2019-07-15T04:34:27+03:00
Общество

Наездники на 80 лошадях соревновались в Промышленновском районе

Полицейские обеспечили порядок во время состязаний
Екатерина БОРМОТОВА
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В 14 заездах участвовали конники на 80 лошадях Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ 14 заездах участвовали конники на 80 лошадях Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Промышленновском районе прошли конноспортивные соревнования. В 14 заездах участвовали 80 лошадей.

Состязания прошли на ипподроме в поселке Промышленная и были посвящены памяти почетного гражданина Кемеровской области и Промышленновского района Ивана Ясько.

За победу боролись конники из шести районов Кузбасса. Для гостей поселка организаторы мероприятия подготовили интересную культурно-развлекательную программу.

Во время соревнований на ипподроме дежурили полицейские, которые обеспечивали порядок.

- В результате комплекса принятых мер нарушений при проведении мероприятия не допущено, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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