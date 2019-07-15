2019-07-15T07:01:51+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк назвал города проведения фестиваля «СВОЕ» в 2019 году

Участниками фестиваля в 2019 году станут более 500 российских фермерских хозяйств
Яков КРЫМСКИЙ
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Фестиваль фермерской еды «СВОЕ» в 2019 году пройдет в пяти городах: Барнауле, Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле. Об этом сообщил председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов на стенде банка в рамках Всероссийского Дня поля-2019.

Экспозиция РСХБ на Дне поля представляет уменьшенную версию фестиваля «СВОЕ», на которой разместились 16 фермерских хозяйств. Фермеры из разных регионов страны угостили гостей вкусными и экологичными продуктами: молоком, адыгейским сыром, творогом, медом, клубникой, клюквой в сахаре и другими. Участниками фестиваля в 2019 году станут более 500 российских фермерских хозяйств.

В ходе официального осмотра экспозиций выставки министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомились с продукцией фермеров на стенде РСХБ. Глава Минсельхоза России продегустировал адыгейский сыр хозяйства Евы Богоявленской и отметил высокое качество продукции, а также поинтересовался у фермера, какие возможности открывает фестиваль «СВОЕ» его участникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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