В Кузбассе загорелся магазин

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-15T07:46:21+03:00

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В Кузбассе вечером воскресенья загорелся магазин. Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Сигнал о возгорании в частном магазине на улице Кирова в Ленинске-Кузнецком поступил в оперативные службы в 19.50. На место выехали две автоцистерны.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши подсобного помещения шел дым. В результате в подсобном помещении обгорела мебель на площади восемь квадратных метров. Предварительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, - отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что эвакуация из магазина не проводилась. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар ликвидировали пять сотрудников МЧС в 19.58.

ИСТОЧНИК KP.RU