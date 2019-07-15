2019-07-15T08:27:15+03:00
Происшествия

Ночью в Кемерове сгорел BMW

Также пострадала рядом стоящая машина
Екатерина БОРМОТОВА
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Ночью в Кемерове сгорел BMW. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Ночью в Кемерове сгорел BMW. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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В Кемерове в ночь на понедельник, 15 июля, сгорел автомобиль BMW. Также пострадала рядом стоящая Honda Fit.

Автопожар произошел на улице Институтской. Сигнал поступил в оперативные службы в 2.43.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль BMW горел открытым пламенем. В результате он выгорел внутри и снаружи на всей площади. На автомобиле Honda Fit от воздействия высокой температуры обгорел бампер, крыло и колесо, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительная причина – неисправность электрооборудования транспортного средства. Автопожар был ликвидирован в 2.58. на месте работали семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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