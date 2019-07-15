2019-07-15T11:16:56+03:00
Общество

На оживленном перекрестке в Кемерове увеличили пропускную способность

Мера должна уменьшить заторы
Екатерина БОРМОТОВА
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В Ленинском районе Кемерова на оживленном перекрестке изменили схему движения. Мера позволила увеличить пропускную способность на 15 процентов, утверждают специалисты ЦОДД.

Как рассказали в Центре организации дорожного движения, в конце прошлой недели на пересечении проспекта Химиков и улицы Волгоградской дорожники изменили разметку и добавили левоповоротную полосу движения на проспекте Химиков по направлению от бульвара Строителей.

Дорожники добавили левоповоротную полосу движения на проспекте Химиков по направлению от бульвара Строителей Схема: ЦОДД

Дорожники добавили левоповоротную полосу движения на проспекте Химиков по направлению от бульвара Строителей Схема: ЦОДД

Теперь автомобилисты смогут проезжать в сторону Заводского района по трем полосам. Мера должна уменьшить заторы на данном участке дорожной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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