Кузбассовец заплатил за снятие порчи 175 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-15T12:22:35+03:00

С мужчиной провели дистанционный сеанс, но легче не стало

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В Мысках местный житель заплатил за снятие порчи 175 тысяч рублей. Мошенника, который провел с ним дистанционный сеанс, разыскивает полиция.

В полицию обратился 45-летний житель Мысков. Он рассказал, что стал жертвой мошенника.

Как выяснили полицейские, мужчина увидел в интернете объявление об оказании экстрасенсорных услуг. Он связался с магом по телефону и поведал ему о своих несчастьях. Экстрасенс уверил его, что причина всех бед – порча.

- Аферист предложил провести дистанционный обряд, чтобы избавить от нее жителя Мысков, и потребовал за свои услуги 175 тысяч рублей. Мужчина перевел ему деньги, но после «магического» сеанса не заметил улучшений, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU