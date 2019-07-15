2019-07-15T14:14:12+03:00
Происшествия

Кузбассовец обманул интернет-провайдера на 5 миллионов рублей

Предприниматель незаконно подключал горожан к сетям
Алина КНЯЗЕВА
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В Кузбассе предприниматель незаконно подключал горожан к интернету. Своими действиями он нанес крупному интернет-провайдеру ущерб на 5,2 миллиона рублей.

42-летний предприниматель из Прокопьевска стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Следствие выявило, что авантюрист, будучи руководителем интернет-фирмы, заключал договоры с местными жителями для подключения интернет-связи. Однако трафик крупного провайдера он перепродавал расположенным неподалеку медицинским учреждениям, после чего самостоятельно прокладывал кабель и подключал абонентские линии к оборудованию крупных корпоративных клиентов.

- В течение года мужчина неправомерно подключил к сети Интернет восемь организаций, причинив ущерб потерпевшей стороне в виде упущенной выгоды на сумму около 5,2 миллиона рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Фигуранта признали виновным: суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. К тому же осужденный должен будет возместить ущерб в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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