Кузбассовец обманул интернет-провайдера на 5 миллионов рублей
В Кузбассе предприниматель незаконно подключал горожан к интернету. Своими действиями он нанес крупному интернет-провайдеру ущерб на 5,2 миллиона рублей.
42-летний предприниматель из Прокопьевска стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявили обвинение в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Следствие выявило, что авантюрист, будучи руководителем интернет-фирмы, заключал договоры с местными жителями для подключения интернет-связи. Однако трафик крупного провайдера он перепродавал расположенным неподалеку медицинским учреждениям, после чего самостоятельно прокладывал кабель и подключал абонентские линии к оборудованию крупных корпоративных клиентов.
- В течение года мужчина неправомерно подключил к сети Интернет восемь организаций, причинив ущерб потерпевшей стороне в виде упущенной выгоды на сумму около 5,2 миллиона рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Фигуранта признали виновным: суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. К тому же осужденный должен будет возместить ущерб в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU