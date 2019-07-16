Раздор в семье: в Кемерове пенсионерка подала в суд на свою дочь
В Кемерове 79-летняя женщина подала в суд на собственную дочь. Пенсионерка потребовала взыскать с нее 180 тысяч рублей.
В прокуратуру Кировского района обратилась 79-летняя местная жительница, которая является инвалидом первой группы и ветераном труда. Пожилая кемеровчанка попросила разрешить денежный конфликт, который произошел между ней и дочерью после продажи дома.
Пенсионерка рассказала, что дочь продала ее дом и земельный участок за 750 тысяч рублей. С ее согласия дочь потратила 350 тысяч рублей на свои нужды, а оставшиеся, уже без спроса, положила на банковский счет.
Чтобы защитить права пенсионерки, прокурор района обратился в суд.
- В связи с состоянием здоровья пенсионерки Кировским районным судом проведено выездное заседание по месту ее жительства. При рассмотрении дела между сторонами заключено мировое соглашение, мать и дочь помирились, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU