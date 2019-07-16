Раздор в семье: в Кемерове пенсионерка подала в суд на свою дочь

СЕГОДНЯ 03:30 2019-07-16T03:30:24+03:00

Дочь продала дом и земельный участок матери и прикарманила все деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Женщина потребовала взыскать с нее 180 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 79-летняя женщина подала в суд на собственную дочь. Пенсионерка потребовала взыскать с нее 180 тысяч рублей.

В прокуратуру Кировского района обратилась 79-летняя местная жительница, которая является инвалидом первой группы и ветераном труда. Пожилая кемеровчанка попросила разрешить денежный конфликт, который произошел между ней и дочерью после продажи дома.

Пенсионерка рассказала, что дочь продала ее дом и земельный участок за 750 тысяч рублей. С ее согласия дочь потратила 350 тысяч рублей на свои нужды, а оставшиеся, уже без спроса, положила на банковский счет.

Чтобы защитить права пенсионерки, прокурор района обратился в суд.

- В связи с состоянием здоровья пенсионерки Кировским районным судом проведено выездное заседание по месту ее жительства. При рассмотрении дела между сторонами заключено мировое соглашение, мать и дочь помирились, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU