2019-07-16T03:30:24+03:00
Общество

Раздор в семье: в Кемерове пенсионерка подала в суд на свою дочь

Женщина потребовала взыскать с нее 180 тысяч рублей
Алина КНЯЗЕВА
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Дочь продала дом и земельный участок матери и прикарманила все деньгиДочь продала дом и земельный участок матери и прикарманила все деньгиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кемерове 79-летняя женщина подала в суд на собственную дочь. Пенсионерка потребовала взыскать с нее 180 тысяч рублей.

В прокуратуру Кировского района обратилась 79-летняя местная жительница, которая является инвалидом первой группы и ветераном труда. Пожилая кемеровчанка попросила разрешить денежный конфликт, который произошел между ней и дочерью после продажи дома.

Пенсионерка рассказала, что дочь продала ее дом и земельный участок за 750 тысяч рублей. С ее согласия дочь потратила 350 тысяч рублей на свои нужды, а оставшиеся, уже без спроса, положила на банковский счет.

Чтобы защитить права пенсионерки, прокурор района обратился в суд.

- В связи с состоянием здоровья пенсионерки Кировским районным судом проведено выездное заседание по месту ее жительства. При рассмотрении дела между сторонами заключено мировое соглашение, мать и дочь помирились, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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