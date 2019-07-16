2019-07-16T11:52:46+03:00
Общество

Как Леннон и Маккартни: собаки идут по пешеходному переходу в Кемерове

Видео с идущими по зебре собаками набирает популярности [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Почти ливерпульская четверка! ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"Почти ливерпульская четверка! ФОТО: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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Идущие по пешеходному переходу, словно ливерпульская четверка, собаки развеселили кемеровчан. Кадрами с соблюдающими ПДД животными поделился в соцсети автолюбитель.

Переходящие проезжую часть собаки развеселили кемеровчан..Видео: vk.com, "Регион 42"

Автолюбитель из Кемерова ехал по улице Инициативной, когда обратил внимание на нескольких собак, которые переходят дорогу. Пропустив автобус, они убедились, что с одной стороны нет транспорта, а с другой автомобили остановились, пропуская их. Лишь после этого одна из собак перешла дорогу, а потом следом за ней еще три прошагали по «зебре». Собаки шли по переходу чинно, словно легендарная четверка «Beatles» на обложке своего альбома «Abbey Road». И этим они немало повеселили кузбассовцев.

«Похоже, уже собаки учат друг друга правильно переходить дорогу. А вот многим людям, видать, не хватает интеллекта…» - таким комментарием сопроводил автор снятое на регистратор видео.

Большинство пользователей соцсети, где появилось видео, заявили, что и сами не раз становились свидетелями того, как осторожно и с соблюдением ПДД переходят дорогу уличные животные.

«Давно заметил, что собаки переходят дороги по пешеходным переходам, причем они убеждаются, что их пропускают. Не то что люди: прут, как будто им бессмертие подарили», - написал пользователь соцсети Макс Давыдов. Некоторые пользователи согласились с ним, заметив, что только своим примером можно научить кого бы то ни было соблюдению правил - хоть человека, хоть собачки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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