СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-16T13:27:37+03:00

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Сергей Цивилев поручил усилить меры по безопасности на воде. В администрации области прошло аппаратное совещание.

На совещании, которое прошло в администрации области, обсудили ситуацию на водоемах Кузбасса. По данным регионального МЧС, сейчас в области действуют 28 пляжей, открыты 48 мест отдыха у воды. Специалисты отметили хорошую подготовку объектов в Белове, Калтане, Юрге, Гурьевском, Таштагольском районах. Все они были освидетельствованы, происшествий на пляжах пока не происходило.

Все места отдыха постоянно проверяются подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам. Только за прошлую неделю специалистами проведено восемь рейдов и 16 патрулирований. За нарушение правил плавания к административной ответственности привлекли 34 владельца маломерных судов, 13 кузбассовцев - за купание в запрещенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU