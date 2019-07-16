2019-07-16T13:27:37+03:00
Общество

Сергей Цивилев поручил усилить меры по безопасности на воде

В администрации области прошло аппаратное совещание
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Сергей Цивилев поручил усилить меры по безопасности на воде.Фото: Пресс-служба АКОСергей Цивилев поручил усилить меры по безопасности на воде.Фото: Пресс-служба АКО
Изменить размер текста:

Сергей Цивилев поручил усилить меры по безопасности на воде. В администрации области прошло аппаратное совещание.

На совещании, которое прошло в администрации области, обсудили ситуацию на водоемах Кузбасса. По данным регионального МЧС, сейчас в области действуют 28 пляжей, открыты 48 мест отдыха у воды. Специалисты отметили хорошую подготовку объектов в Белове, Калтане, Юрге, Гурьевском, Таштагольском районах. Все они были освидетельствованы, происшествий на пляжах пока не происходило.

Все места отдыха постоянно проверяются подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам. Только за прошлую неделю специалистами проведено восемь рейдов и 16 патрулирований. За нарушение правил плавания к административной ответственности привлекли 34 владельца маломерных судов, 13 кузбассовцев - за купание в запрещенных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Киселевска украл запчасти от БелАЗа на 7,5 миллиона рублей
Годовалый малыш упал с четвертого этажа в Кемерове
Кузбасские силовики следят за чистотой рек с воздуха
Кемеровчанина с татуировкой из пяти точек ищут полтора месяца
На железнодорожном вокзале в Белове установили фортепиано
Как Леннон и Маккартни: собаки идут по пешеходному переходу в Кемерове
«Это наша корова, и мы ее доим!»: в кузбасской колонии-поселении установили рекорд
Пьяный кузбассовец с ножом запер беременную жену дома
389 кузбасских семей смогли уехать из аварийного жилья
Доигралась: кемеровчанку наказали за азартные игры
Красная луна: кузбассовцы делятся фотографиями накануне затмения
«Потворство терроризму»: Кузнецов приказал снести гаражи в Новокузнецке
В Кемерове арестовали нерадивую мать
Раздор в семье: в Кемерове пенсионерка подала в суд на свою дочь
Кузбассовец обманул интернет-провайдера на 5 миллионов рублей
На обустройство новой площади в Кемерове потратят 95 миллионов
Кузбасс в центре циклона: погода на 16-19 июля
В Кузбасс прибыли дети из пострадавшей от наводнения Иркутской области