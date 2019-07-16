Житель Киселевска украл запчасти от БелАЗа на 7,5 миллиона рублей
Житель Киселевска украл запчасти от БелАЗа на 7,5 миллиона рублей. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники городской ГИБДД заметили на улице Ленинградской самосвал с металлическими деталями. Груз был негабаритный, поэтому заинтересовал стражей порядка, и они остановили транспортное средства. Однако никаких сопроводительных документов на перевозимые запчасти у водителя не было. Его доставили для выяснения обстоятельств в отдел полиции, а грузовик отогнали на спецстоянку. Во время беседы задержанный пояснил, что перевезти запчасти его попросил знакомый
Злоумышленником оказался 30-летний мужчина, который работал механиком на одном из предприятий Киселевска.
- Следствием установлено, что фигурант похитил запасные части от БелАЗа стоимостью более 7 500 000 рублей с территории предприятия, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Обвиняемый планировал вывезти детали и продать. Для этого он попросил знакомого помочь ему в транспортировке груза.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Запчасти от БелАЗа стражи порядка вернули владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU