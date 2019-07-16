2019-07-16T14:44:30+03:00
Происшествия

Житель Киселевска украл запчасти от БелАЗа на 7,5 миллиона рублей

Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы
Ирина АВТУШКО
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Житель Киселевска украл запчасти от БелАЗа на 7,5 миллионов рублей.Житель Киселевска украл запчасти от БелАЗа на 7,5 миллионов рублей.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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Житель Киселевска украл запчасти от БелАЗа на 7,5 миллиона рублей. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники городской ГИБДД заметили на улице Ленинградской самосвал с металлическими деталями. Груз был негабаритный, поэтому заинтересовал стражей порядка, и они остановили транспортное средства. Однако никаких сопроводительных документов на перевозимые запчасти у водителя не было. Его доставили для выяснения обстоятельств в отдел полиции, а грузовик отогнали на спецстоянку. Во время беседы задержанный пояснил, что перевезти запчасти его попросил знакомый

Злоумышленником оказался 30-летний мужчина, который работал механиком на одном из предприятий Киселевска.

- Следствием установлено, что фигурант похитил запасные части от БелАЗа стоимостью более 7 500 000 рублей с территории предприятия, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Обвиняемый планировал вывезти детали и продать. Для этого он попросил знакомого помочь ему в транспортировке груза.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет тюрьмы. Запчасти от БелАЗа стражи порядка вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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