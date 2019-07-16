СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-16T18:20:46+03:00

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Прошедший во вторник вечером в Кемерове ливень превратил улицы в реки, а лестницы – в водопады. Более того, в некоторых местах из-под земли забили почти настоящие фонтаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720550" frameborder="0"></iframe> Фонтаны и водопады: дождь превратил Кемерово в маленькую Венецию..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

Сильный дождь, который шел в течение часа в Кемерове, стал причиной потопа. Горожане делятся фотографиями и видео, на которых запечатлены последствия стихии. На снимках видно, что автомобильные дороги и тротуары затоплены. А лестница на Притомском проспекте превратилась в каскадный водопад. Примечательно, что местные жители уверяют: здесь всегда так после дождя.

Дождь превратил Кемерово в маленькую Венецию. ФОТО: vk.com, "6 рукопожатий Кемерово"

«Каскад водопадов с фонтанами, считай от цирка и до Ворошилова... Часть города на холме, и оттуда все бежит к реке через этот район. Просчитались как-то с водоотводом…» - констатирует факт один из пользователей соцсети Максим Валеев. И большинство комментаторов, кстати, с ним согласны.

ИСТОЧНИК KP.RU