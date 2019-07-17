Обиженный новокузнечанин вырвал из земли дорожные знаки

СЕГОДНЯ 04:42 2019-07-17T04:42:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из новокузнечан не нашел лучшего способа выместить обиду, чем вырвать из земли дорожные знаки. Его поступок не остался безнаказанным.

30-летний новокузнечанин выпил немного алкоголя, а потом пошел по улице по своим делам. На улице 1 мая он собирался перейти проезжую часть, но ехавший мимо автомобилист не уступил ему дорогу. Раздосадованный мужчина опрокинул уличную урну для мусора. А потом решил расправиться с «неработающими» дорожными знаками. Он попросту вырвал два знака из земли. Один из знаков он бросил на проезжую часть.

Пока мужчина вымещал обиду на предметах, ставшая очевидцем 24-летняя девушка обратилась к стражам порядка и рассказала о хулигане. Бойцы Росгвардии прибыли к месту ЧП и обнаружили опрокинутую урну, дорожный знак посреди дороги и нетрезвого мужчину со вторым знаком в руках на тротуаре. Дебошира задержали, и он признался, что поступил так потому, что был обижен. Его доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU