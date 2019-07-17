2019-07-17T09:44:18+03:00
Общество

На Кузбасс надвигается мгла

Синоптики прогнозируют ухудшение метеоусловий
Ирина АВТУШКО
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На Кузбасс надвигается мгла.На Кузбасс надвигается мгла.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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На Кузбасс надвигается мгла. Синоптики прогнозируют ухудшение метеоусловий.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, по области может наблюдаться мгла - сильное помутнение воздуха из-за находящихся в нем частичек пыли, гари и дыма.

О проблеме жители областного центра сообщили еще в минувшие выходные. Синоптики объясняют, что запах гари и помутнения атмосферы были вызваны лесными пожарами в Красноярском крае. Ситуацию усугубили пожары неприродного характера, которые были зафиксированы в области. При этом существенных превышений ПДК зарегистрировано не было.

- В ближайшие дни в Кузбасс продолжит поступать воздушная масса с северо-востока, то есть со стороны Красноярского края, и при сохранении пожаров не исключается ухудшение метеорологической обстановки из-за мглы, - сообщили в учреждении.

Состояние атмосферного воздуха ежедневно отслеживают 18 стационарных пунктов наблюдения в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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