После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро

СЕГОДНЯ 10:44 2019-07-17T10:44:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник вечером в Кемерове прошел сильный дождь. Он затопил не только городские улицы, но и квартиры. Кадрами с потопом в новостройке поделилась одна из кемеровчанок.

Обрушившийся накануне на Кемерово ливень в считаные минуты затопил городские улицы, да так сильно, что в некоторых местах дороги и тротуары стали похожими на реки, а лестницы – на водопады. В одном из домов на улице 2-ая Заречная также появился искусственный водопад.

Здесь из-за ливня протекла крыша дома. да так сильно, что вода достигла седьмого этажа 12-этажного дома. Жильцы многоэтажки вынуждены были ведрами вычерпывать воду, однако это не сильно помогло.

Прокомментировали ситуацию в управляющей компании «Кемерово-Сити». Здесь отметили, что сигнал о потопе в доме №7 поступил в 18:30. Аварийная бригада работала до полуночи, пока не были устранены последствия аварии. В среду, 17 июля, специалисты компании вместе с хозяевами пострадавших квартир составляют акты о затоплении, чтобы оценить причиненный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU