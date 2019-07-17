СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-17T12:55:21+03:00

После фестиваля «Герои мирового рока» кемеровчан развезут по домам. Фото: Кирилл ЧАЩИН

В разные районы города будет запущен общественный транспорт

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После фестиваля «Герои мирового рока» кемеровчан развезут по домам. В разные районы города будет запущен общественный транспорт.

27 июля в областном центре пройдет масштабный фестиваль, в связи с этим по всем основным направлениям до 2.00 часов 28 июля будет ходить транспорт. По окончанию мероприятия движение будет организовано следующим образом:

С проспекта Октябрьского:

-с остановки «СКК «Октябрьский» (нечетная сторона) в направлении Ленинского района.

будут ходить автобус № 27, маршрутные такси: № 1т, 8т, 16т, 111т, троллейбус № 7.

-с остановки «СКК «Октябрьский» (улица Терешковой, четная сторона) в направлении правобережной части города запустят автобусы № 58,127, 172э, 182э, 197э, маршрутные такси № 10т, 23т, 31т; троллейбус № 12.

-с остановки «Редакция «Кузбасс» (проспект Октябрьский, четная сторона) в направлении центра города и Кировского района будут ходить автобус № 51А, маршрутные такси 8т, 16т, 26т, 28т и 35т, троллейбус № 7;

С проспекта Ленина:

-с остановки «Энергосбыт» (проспект Ленина, нечетная сторона) в направлении Ленинского района запустят маршрутные такси 5т, 15т, 22т, троллейбусы № 1, 3, 11;

-с остановки «Энергосбыт» (проспект Ленина, четная сторона) в направлении центра города и Кировского района можно будет уехать на автобусах № 8, 9, 19, маршрутных такси № 5т, 40т, 10т, 17т, 21т, 22т, 48т, 81т, 95т, троллейбусах № 3, 11.

-с остановки «Кинотеатр «Юбилейный» (проспект Ленина, нечетная сторона) в направлении квартала ФПК и поселка Южный будут ходить автобус № 91, маршрутные такси 3т, 4т, 9т и 47т.

С улицы Терешковой:

-с остановки «Энергосбыт» (улица Терешковой, нечетная сторона) в направлении к проспекту Химиков будет организовано движение троллейбусов № 2, 15.

Всего для доставки пассажиров будет задействовано 117 единиц общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU