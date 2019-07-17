2019-07-17T14:11:40+03:00
Общество

Кемеровским семьям дадут 2,5 миллиона рублей на подготовку детей к школе

Материальную помощь получат малообеспеченные семьи
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровским семьям дадут 2,5 миллиона рублей на подготовку детей к школе. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.Кемеровским семьям дадут 2,5 миллиона рублей на подготовку детей к школе. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.
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Все кузбасские школьники, независимо от достатка их семей, встретят первое сентября с обновками. 8 и 9 августа в Кемерове будет проходить акция «Первое сентября – каждому школьнику».

459 кемеровских семей, в которых воспитываются школьники, получат сертификаты для приобретения школьных принадлежностей, одежды и обуви местных производителям. Малообеспеченным, многодетным и семьям, находящемся в сложной жизненной ситуации, будет выделена материальная помощь на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. А еще 8 и 9 августа в областной филармонии имени Штоколова с 10.00 до 17.00 будет проходить акция «Первое сентября – каждому школьнику». В акции примут участие 16 предприятий легкой и полиграфической продукции Кузбасса. Здесь можно будет приобрести все необходимое к школе, а также продегустировать продукцию «Школьного питания», посмотреть концертную программу и поучаствовать в мастер-классах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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