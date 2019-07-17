СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-17T14:33:10+03:00

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«Ясновидящая Людмила» ограбила кузбассовца и ушла в монастырь. Мошенница присвоили себе почти 700 тысяч рублей.

Житель Белова стал жертвой мошенница, которая обещала помочь в трудной жизненной ситуации. Телефон некой «ясновидящей Людмилы» 26-летний местный житель нашел в Сети и оставил ей сообщение. Вскоре злоумышленница перезвонила мужчине и попросила прислать свою фотографию. Мужчина поступил, как она просила и в ответ услышал, что не нем лежит сильная порча и это может стать причиной серьезных проблем с женой.

-В целях сохранения семьи неизвестная предложила собеседнику провести дистанционный сеанс очищения. Для ритуала «лжецелительнице» потребовалась «магическая» сумма – 666 000 рублей, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Горожанин перевел на указанный счет взятые в долг деньги. После проведения обряда мошенница обещала вернуть их обратно.

Своего обещания женщина не сдержала. Более того – она заявила, что уходит в монастырь восстанавливать силы, потраченные на снятие порчи. Телефон женщина отключила. Тогда беловчанин обратился в полицию. Сейчас мошенницу разыскивают, ей грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU