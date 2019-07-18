2019-07-18T05:02:30+03:00
Общество

В Новокузнецке продолжается снос аварийного жилья

О ходе работ рассказал мэр города Сергей Кузнецов
Ирина АВТУШКО
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В Новокузнецке продолжается снос аварийного жилья. Фото: Instagram/ Сергей КузнецовВ Новокузнецке продолжается снос аварийного жилья. Фото: Instagram/ Сергей Кузнецов
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В Новокузнецке продолжается снос аварийного жилья. О ходе строительных работ рассказал мэр города Сергей Кузнецов.

Власти города приступили к сносу небезопасных строений. Момент сноса дома по улице Мурманская, 48 запечатлел на своей официальной странице в Instagram новокузнецкий градоначальник. На кадрах видно, как тяжелая техника расчищает завалы строительного мусора, оставшегося на месте строения. Оно, к слову, находится рядом со спортивной школой.

-Мне постоянно поступают обращения по сносу аварийных домов и «недостроев», - прокомментировал публикацию Сергей Кузнецов. - Такие здания небезопасны, а нахождение детей, которые играют там, просто недопустимо!

На данный момент в Новокузнецке уже разобраны аварийные дома по улицам Челюскина, 45, 40 лет Октября 106, Литейная 43 и Левитана 34. Сергей Кузнецов сообщил, что до конца недели подлежит сносу непригодное жилье по улицам Водоемная 32а и Мечникова 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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