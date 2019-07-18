2019-07-18T09:39:16+03:00
Происшествия

72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия

Задержать преступника удалось благодаря паводку
Екатерина РОМАНОВА
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72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия.72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Стихийное бедствие в Иркутской области помогло найти преступника, 24 года скрывавшегося от закона. Мужчина прятался в тайге, уверенный, что убил гражданскую супругу и ее дочь.

В 1995 году 48-летний житель Таштагольского района в очередной раз избил гражданскую супругу, и та ушла от него. Мужчина пришел к ней мириться, но она отказалась. Тогда он схватил нож и ударил им женщину, ее 6-летнюю дочь, а потом и себе нанес ранение.

Соседи услышали крики и вызвали скорую помощь и полицию. Всех троих доставили в больницу. Мужчина не стал дожидаться выздоровления и сбежал оттуда. Уверенный, что супруга и ее дочь не выжили, он подался в Иркутскую область и там прожил более 20 лет, занимаясь охотничьим промыслом в тайге.

Во время паводка, который произошел в июне 2019 года, 72-летний мужчина оказался в числе потерпевших. Сотрудники полиции установили его личность и выяснили, что он находится в федеральном розыске. Мужчину доставили в Таштагол и заключили под стражу. В скором времени ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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