В Кемерове монтируют понтонный мост через Томь

СЕГОДНЯ 08:52 2019-07-18T09:41:12+03:00

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В Кемерове специалисты приступили к монтажу понтонного моста через реку Томь. В настоящее время уже готова практически треть сооружения.

Фотографию обустройства понтонного моста в редакцию «Комсомольской правды» прислал читатель. На кадре видно, что специалисты уже смонтировали треть переправы. На берегу стоит тяжелая техника.

Понтонный мост через реку Томь по традиции устанавливают каждый год. Он связывает городскую набережную с островом Кемеровским.

В прошлом году переправу соорудили практически в это же время, а вот в позапрошлом - раньше на две недели.

Напомним, новый понтонный мост установили в августе 2016 года. Переправу городу подарили местные предприниматели. Она состоит из 1400 пластиковых модулей, скрепленных между собой, и перильного ограждения. Длина моста составляет 140 метров, а ширина - 2,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU