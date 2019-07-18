На кемеровском перекрестке за час произошли две аварии

СЕГОДНЯ 09:39 2019-07-18T09:39:20+03:00

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Всего за один час на кемеровском перекрестке случилось две аварии. В двух ДТП пострадали три автомобиля.

На пересечении Центрального проезда с Октябрьским проспектом утром в четверг, 18 июля, было шумно: здесь в течение часа случилось сразу два дорожно-транспортных происшествия. Сначала не поделили дорогу Hyundai Solaris и Volkswagen. «Немец» догнал «корейца» и получил серьезные повреждения. Уже после того, как автомобили покинули место ДТП, примерно на том же месте случилась вторая авария.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720866" frameborder="0"></iframe> ДТП на Октябрьском: из-под капота машины идет дым..Видео: Анна Цветкова

- В машине находились два человека. Машиной управляла девушка. Она по какой-то причине вместо того, чтобы остановиться на «мигающий желтый» увеличила скорость, не вписалась в поворот и врезалась в столб, - рассказала очевидец аварии Анна Цветкова.

По словам девушки, и водитель, и пассажир самостоятельно вышли из машины. Из-под капота шел дым, однако пожар не начался. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства обоих дорожно-транспортных происшествий и призывают горожан быть внимательными на дорогах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720865" frameborder="0"></iframe> ДТП на Октябрьском в Кемерове.Екатерина БОРМОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU