Экс-бухгалтер кузбасского предприятия присвоила 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-18T13:25:30+03:00

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В Юрге осудили бывшего бухгалтера лесоперерабатывающего предприятия, которая присвоила 5 миллионов рублей. Женщине дали реальный срок.

Уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера было возбуждено после проверки, которую провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Работницу лесопромышленной компании обвинили в присвоении 5 миллионов рублей.

Как установило следствие, 36-летняя фигурантка, занимая должность бухгалтера, похитила со счетов фирмы более 5 миллионов рублей. Чтобы скрыть свои действия, она подготовила ряд фиктивных платежных поручений и закупочных актов о приобретении древесины. Кроме того, бухгалтер не внесла в кассу часть средств, которые получило предприятие от реализации дров, пиломатериалов и готовой продукции.

- Суд признал экс-бухгалтера виновной в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения приговора осужденную взяли под стражу в зале суда, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU