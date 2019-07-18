2019-07-18T13:25:30+03:00
Происшествия

Экс-бухгалтер кузбасского предприятия присвоила 5 миллионов рублей

Женщине дали четыре года колонии
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Экс-бухгалтер присвоила 5 миллионов рублейЭкс-бухгалтер присвоила 5 миллионов рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Юрге осудили бывшего бухгалтера лесоперерабатывающего предприятия, которая присвоила 5 миллионов рублей. Женщине дали реальный срок.

Уголовное дело в отношении бывшего бухгалтера было возбуждено после проверки, которую провели сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Работницу лесопромышленной компании обвинили в присвоении 5 миллионов рублей.

Как установило следствие, 36-летняя фигурантка, занимая должность бухгалтера, похитила со счетов фирмы более 5 миллионов рублей. Чтобы скрыть свои действия, она подготовила ряд фиктивных платежных поручений и закупочных актов о приобретении древесины. Кроме того, бухгалтер не внесла в кассу часть средств, которые получило предприятие от реализации дров, пиломатериалов и готовой продукции.

- Суд признал экс-бухгалтера виновной в совершении инкриминируемых преступлений и приговорил ее к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После оглашения приговора осужденную взяли под стражу в зале суда, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовец заплатил штраф за пьяную езду, чтобы спасти отдых
Вместо обещанного детского сада в Новокузнецке построят многоэтажку
Есть пострадавшие: в кузбасском городе столкнулись два ВАЗа
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за полгода составила больше 8 миллиардов рублей
В Кемерове больше месяца ищут мужчину с летучей мышью
На кемеровском перекрестке за час произошли две аварии
В Кемерове монтируют понтонный мост через Томь
72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия
Члена избиркома подозревают в уничтожении бюллетеней: кузбасский Следком проводит проверку
Четверых детей покусали змеи с начала лета в Кемерове
«Что-то взорвалось»: во дворе новокузнецкой многоэтажки сгорела «ГАЗель»
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
В Новокузнецке продолжается снос аварийного жилья
Кузбасский браконьер отделался штрафом за убийство товарища
Директор кузбасского санатория заплатит 18 миллионов рублей за взятку