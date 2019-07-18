2019-07-18T13:29:42+03:00
Общество

Вместо обещанного детского сада в Новокузнецке построят многоэтажку

Жители окрестных домов против нового строительства
Екатерина РОМАНОВА
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Вместо обещанного детского сада в Новокузнецке построят многоэтажкуВместо обещанного детского сада в Новокузнецке построят многоэтажкуФото: Екатерина РОМАНОВА
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Жители сразу нескольких многоэтажных домов по улице Орджоникидзе в негодовании: вместо обещанного детского сада прямо под их окнами собираются строить еще один многоквартирный дом.

Еслди верить выцветшему плану, здесь должен бытдетский сад. и Фото: Екатерина РОМАНОВА

Еслди верить выцветшему плану, здесь должен бытдетский сад. иФото: Екатерина РОМАНОВА

Дома на Орджоникидзе были построены несколько десятилетий назад, и уже много лет им обещают построить детский сад - благо свободное место есть, хоть и немного. И вот строительство начато, но вместо обещанного детского сада здесь будут возводить еще одну многоэтажку. Местные жители возмущены: даже сейчас здесь мало места для личных автомобилей и детских площадок. А что будет с появлением еще одного дома?

С трех строн стройплощадка окружена многоэтажными домами. Фото: Екатерина РОМАНОВА

С трех строн стройплощадка окружена многоэтажными домами.Фото: Екатерина РОМАНОВА

С просьбой разобраться жильцы окрестных домов обратились к Сергею Кузнецову в эфире программы «Утро с мэром».

Слева, сразу за деревьями - Абушка. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Слева, сразу за деревьями - Абушка.Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Детский сад, который мы хотели построить, там невозможен. Потому что там протекает Аба. Во-первых, есть санитарно-защитная зона речки, во-вторых - требования безопасности, - прокомментировал глава города Сергей Кузнецов. - Кроме того, территория принадлежит собственнику. Этот собственник получил по закону, по всем нормам застройки, по техническим условиям разрешение на строительство многоквартирного дома. Мы его обременили: он должен обустроить все проезды и благоустроить территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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