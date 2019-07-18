Кузбассовец заплатил штраф за пьяную езду, чтобы спасти отдых

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-18T13:34:44+03:00

Кузбассовец оплатил 30 тысяч штрафа, чтобы уехать на отдых за границу Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кузбассе местный житель едва не лишился отдыха во Вьетнаме из-за долга. Мужчина не заплатил штраф за пьяную езду.

В Киселевске у судебных приставов на исполнении находилось производство в отношении горожанина, который не заплатил 30 тысяч административного штрафа. Наказанию мужчина подвергся за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Чтобы воздействовать на должника, судебный пристав вынес постановление об ограничении мужчины в праве выезда за пределы России. узнав об этом, киселевчанин явился в суд и внес всю сумму долга. Как оказалось, он запланировал поездку во Вьетнам и уже даже приобрел путевку, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Исполнительное производство окончилось фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU