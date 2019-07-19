2019-07-19T05:19:35+03:00
Общество

Новокузнецкий вуз вошел в число лучших в России

СибГИУ находится на 111 месте
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнецкий вуз вошел в число лучших в России.Новокузнецкий вуз вошел в число лучших в России.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Новокузнецкий вуз вошел в список лучших высших учебных заведений России. Он занял 111 строку рейтинга.

На основе открытых данных, которые предоставили все российские вузы, «УниверЭксперт – Академический критик» составил и опубликовал рейтинг «Национальное признание - 2019». Потенциал высших учебных заведений оценивался по предметным областям. По результатам рейтинга Сибирский государственный индустриальный университет вошел в рейтинг технических вузов. Более того, он попал в первый квартиль, заняв 111 место среди лучших вузов страны.

- Всего в рейтинге участвовали 696 высших учебных заведений, - сообщает пресс-служба СибГИУ. - Все вузы ранжировались по набранному количеству баллов, а ранжированный список делился на четыре квартили: первая – лучшие вузы, вторая – вузы выше среднего, третья – вузы ниже среднего по стране и четвертая – слабые вузы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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