На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами
В четверг, 17 июля, на Промышленновской трассе перевернулся грузовик. Сам он перегородил движение и по двум полосам, а весь скоропортящийся груз рассыпался по дороге.
На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Владимиров.
Очевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое случилось на Промышленновской трассе. Здесь грузовик, перевозивший фрукты, перевернулся. Сладкий груз рассыпался по дороге, а движение оказалось затруднено из-за перегороженных полос. Очевидцы отмечают, что водитель мог не справиться с управлением на мокрой дороге. О возможных пострадавших не сообщается, однако на снимках, сделанных автомобилистами, видно, что сам грузовик получил серьезные повреждения.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также призывают автомобилистов при движении учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия.
ИСТОЧНИК KP.RU