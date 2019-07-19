2019-07-19T04:59:07+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами

Персики и сливы раскатились по дороге [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Екатерина АлалыкинаНа кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Екатерина Алалыкина
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В четверг, 17 июля, на Промышленновской трассе перевернулся грузовик. Сам он перегородил движение и по двум полосам, а весь скоропортящийся груз рассыпался по дороге.

На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово", Николай Владимиров.

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП, которое случилось на Промышленновской трассе. Здесь грузовик, перевозивший фрукты, перевернулся. Сладкий груз рассыпался по дороге, а движение оказалось затруднено из-за перегороженных полос. Очевидцы отмечают, что водитель мог не справиться с управлением на мокрой дороге. О возможных пострадавших не сообщается, однако на снимках, сделанных автомобилистами, видно, что сам грузовик получил серьезные повреждения.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, а также призывают автомобилистов при движении учитывать состояние дорожного покрытия и погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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