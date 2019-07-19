2019-07-19T07:44:51+03:00
Общество

Туман парализовал работу кемеровского аэропорта

Самолеты из Москвы перенаправили в Новосибирск
Екатерина БОРМОТОВА
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Самолеты Москва - Кемерово перенаправлены в НовосибирскСамолеты Москва - Кемерово перенаправлены в НовосибирскФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Кемерове утром 19 июля не смог сесть ни один самолет. Из-за плохих метеоусловий все рейсы перенаправлены в Новосибирск.

- Рейсы SU-1450, DP-445, S7-171 перенаправлены в Новосибирск. После улучшения погодных условий они вернутся в аэропорт Кемерова, - сообщили в воздушной гавани столицы Кузбасса.

Указанные рейсы следовали из Москвы. В аэропорту отметили, что также задержаны самолеты, следующие по направлению Кемерово - Москва.

Позже в кемеровской воздушной гавани уточнили, что прибытие рейса S7-171 в Кемерово назначено на 13.30 по местному времени, а вылет в Москву рейса S7-172 - на 14.25.

ИСТОЧНИК KP.RU

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