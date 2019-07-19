В кемеровской мэрии плохо работали с обращениями граждан

СЕГОДНЯ 07:21 2019-07-19T07:21:12+03:00

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В Кемерове наказали чиновников, которые плохо выполняли свои обязанности по работе с обращениями граждан.

Прокуратура установила, что в мэрию обратились двое местных жителей. По их обращениям назначили исполнителей, которые в итоге не справились со своими обязанностями.

- Один чиновник нарушил 30-дневный срок рассмотрения, а другой – не проверил все доводы заявителя и дал неполный ответ, - отметили в прокуратуре Кемеровской области.

В результате оба чиновника были привлечены к административной ответственности. Мировой судья признал их виновными и назначил наказание в виде 5 тысяч рублей штрафа каждому.

Оба постановления судьи вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU