Кемеровчанка умерла во время аборта из-за врачебной ошибки

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-19T10:41:31+03:00

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В Кемерове пациентка одной из больниц умерла во время аборта. Причиной смерти кемеровчанки стала врачебная ошибка.

Инцидент произошел в августе 2018 года. Суд установил, что в женскую консультацию обратилась 34-летняя местная жительница. Она намеревалась прервать беременность. С собой у женщины были результаты ранее проведенных обследований с указанием диагноза. Врач посчитала эти документы достаточными для проведения операции и не стала назначать дополнительных исследований.

- В результате врачом была избрана неверная тактика оперативного вмешательства, во время которого потерпевшая скончалась. В рамках расследования уголовного дела проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, результаты которой подтвердили прямую причинно-следственную связь между действиями врача и смертью пациентки, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что во время судебного разбирательства обвиняемая возместила ущерб потерпевшим – матери погибшей она выплатила 600 тысяч рублей, а мужу – 300. В итоге суд назначил 65-летней обвиняемой 50 тысяч штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU