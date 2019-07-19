Пассажирский автобус протаранил легковушку в Новокузнецке
В Новокузнецке пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль. Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.
Автобус протаранил легковушку в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА
Авария произошла возле торгового центра «Планета» на въезде на автомобильный мост.
- В этом месте машины поворачивают на парковку «Планеты», когда едут со стороны центра на Ильинку. Судя по всему, легковушка как раз поворачивала. Дорога очень мокрая, - рассказала «Комсомольской правде» очевидец аварии.
ДТП произошло недалеко от торгового центра "Планета"Фото: Екатерина РОМАНОВА
На месте ДТП работают сотрудники МЧС и скорой помощи. На данный момент неизвестно, находились ли в «Нефазе» пассажиры. Также уточняется информация о возможных пострадавших.
Новокузнечанка добавила, что до места аварии и после образуется автомобильный затор.
На месте работают сотрудники МЧС и скоройФото: Екатерина РОМАНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU