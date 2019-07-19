2019-07-19T14:30:19+03:00
Происшествия

Пассажирский автобус протаранил легковушку в Новокузнецке

Из-за ДТП образовалась пробка [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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На мокрой дороге столкнулись пассажирский "Нефаз" и легковушкаНа мокрой дороге столкнулись пассажирский "Нефаз" и легковушкаФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль. Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась пробка.

Автобус протаранил легковушку в Новокузнецке.Екатерина РОМАНОВА

Авария произошла возле торгового центра «Планета» на въезде на автомобильный мост.

- В этом месте машины поворачивают на парковку «Планеты», когда едут со стороны центра на Ильинку. Судя по всему, легковушка как раз поворачивала. Дорога очень мокрая, - рассказала «Комсомольской правде» очевидец аварии.

ДТП произошло недалеко от торгового центра "Планета" Фото: Екатерина РОМАНОВА

ДТП произошло недалеко от торгового центра "Планета"Фото: Екатерина РОМАНОВА

На месте ДТП работают сотрудники МЧС и скорой помощи. На данный момент неизвестно, находились ли в «Нефазе» пассажиры. Также уточняется информация о возможных пострадавших.

Новокузнечанка добавила, что до места аварии и после образуется автомобильный затор.

На месте работают сотрудники МЧС и скорой Фото: Екатерина РОМАНОВА

На месте работают сотрудники МЧС и скоройФото: Екатерина РОМАНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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