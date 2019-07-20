2019-07-20T12:01:04+03:00
Происшествия

Массовая драка возле кемеровского ночного клуба попала на видео

Инцидент произошел утром субботы [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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В массовой драке участвовали порядка 10 человек Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"В массовой драке участвовали порядка 10 человек Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"
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В Сети появилось видео массовой драки около кемеровского ночного клуба. Молодые люди выясняли отношения ранним утром субботы.

Как сообщили очевидцы, драка произошла около шести утра на проспекте Химиков.

Драка возле ночного клуба.Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

«Джентльмены решают спор возле ночного клуба», - сообщил автор видео.

Правда, ведут они себя совсем не по-джентльменски. В том числе на видео слышна нецензурная брань.

Очевидцы конфликта отметили, что в нем участвовали порядка 10 человек. Одному из них во время потасовки стало плохо, и он упал на асфальт. Кто разнял оппонентов, в данный момент выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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