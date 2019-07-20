Массовая драка возле кемеровского ночного клуба попала на видео

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-20T12:01:04+03:00

В массовой драке участвовали порядка 10 человек Фото: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

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В Сети появилось видео массовой драки около кемеровского ночного клуба. Молодые люди выясняли отношения ранним утром субботы.

Как сообщили очевидцы, драка произошла около шести утра на проспекте Химиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721329" frameborder="0"></iframe> Драка возле ночного клуба.Видео: "Инцидент Кемерово" / "ВКонтакте"

«Джентльмены решают спор возле ночного клуба», - сообщил автор видео.

Правда, ведут они себя совсем не по-джентльменски. В том числе на видео слышна нецензурная брань.

Очевидцы конфликта отметили, что в нем участвовали порядка 10 человек. Одному из них во время потасовки стало плохо, и он упал на асфальт. Кто разнял оппонентов, в данный момент выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU