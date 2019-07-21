Шесть кемеровских школ и лицей попали в программу реновации

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-21T08:42:34+03:00

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В Кемерове реализуется программа реновации старых школ. Благодаря ремонту, который будет проведен в них, школы получат новую «начинку».

Подводя итоги прошедшей недели, глава города Кемерово Илья Середюк рассказал о том, как проходит в областном центре программа реновации школ. В эту программу вошел городской классический лицей, а также школы № 10, 21, 60, 69, 80 и 84. Проектная документация по ремонту этих школ либо уже выполнена, либо находится в стадии завершения. А на некоторых объектах уже начались ремонтные работы. В каждой из школ заменят инженерные коммуникации, кровли, проведут ремонт фасадов, утепление стен и установку новых пластиковых окон. Отделка помещений будет соответствовать современным требованиям, установят рабочие и новую электрику.

- Школы будут оснащены новым цифровым оборудованием, интернетом, - отметил Илья Середюк. - Также в каждой из школ, которая подвергаются реновации, будет полностью заменена мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU