Шесть кемеровских школ и лицей попали в программу реновации
В Кемерове реализуется программа реновации старых школ. Благодаря ремонту, который будет проведен в них, школы получат новую «начинку».
Подводя итоги прошедшей недели, глава города Кемерово Илья Середюк рассказал о том, как проходит в областном центре программа реновации школ. В эту программу вошел городской классический лицей, а также школы № 10, 21, 60, 69, 80 и 84. Проектная документация по ремонту этих школ либо уже выполнена, либо находится в стадии завершения. А на некоторых объектах уже начались ремонтные работы. В каждой из школ заменят инженерные коммуникации, кровли, проведут ремонт фасадов, утепление стен и установку новых пластиковых окон. Отделка помещений будет соответствовать современным требованиям, установят рабочие и новую электрику.
- Школы будут оснащены новым цифровым оборудованием, интернетом, - отметил Илья Середюк. - Также в каждой из школ, которая подвергаются реновации, будет полностью заменена мебель.
ИСТОЧНИК KP.RU