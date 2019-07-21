СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-21T10:56:48+03:00

Горожанам отметили, что салют был красивым и шумным [видео]

Изменить размер текста: A A

Накануне в Кемерове, как и в других кузбасских городах, праздновали День металлурга. В честь праздника прогремел и салют. Правда, не все горожане знали, в честь чего он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721436" frameborder="0"></iframe> В честь Дня металлурга небо над Кемеровом раскрасил фейерверк.Видео: Виталий Арсеньев

Фотоснимками и видео с ярким салютом горожане делятся в социальных сетях, отмечая, что фейерверк был весьма красивым.

Салют на День металлургов. ФОТО: Виталий Арсеньев.

Однако не все вспомнили, что он устроен в честь Дня металлурга. Некоторые посчитали, что залпы раздаются в честь чьей-нибудь свадьбы или дня рождения.

Салют на День металлургов. ФОТО: Виталий Арсеньев.

Большинство же все-таки отметили, что в эти выходные в Кузбассе, как и в России, отмечают День металлурга.

Салют на День металлургов. ФОТО: Андрей Костин.

Праздничный салют снял на видео наш читатель, Виталий Арсеньев. Фейерверк запускали с острова Кемеровского, и длилось яркое шоу около семи минут. К слову, горожане отмечают, что салют был не только ярким, но и очень шумным.

Салют на День металлургов. ФОТО: Андрей Костин.

ИСТОЧНИК KP.RU