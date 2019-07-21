В честь Дня металлурга небо над Кемеровом раскрасил фейерверк
Накануне в Кемерове, как и в других кузбасских городах, праздновали День металлурга. В честь праздника прогремел и салют. Правда, не все горожане знали, в честь чего он.
В честь Дня металлурга небо над Кемеровом раскрасил фейерверк.Видео: Виталий Арсеньев
Фотоснимками и видео с ярким салютом горожане делятся в социальных сетях, отмечая, что фейерверк был весьма красивым.
Салют на День металлургов. ФОТО: Виталий Арсеньев.
Однако не все вспомнили, что он устроен в честь Дня металлурга. Некоторые посчитали, что залпы раздаются в честь чьей-нибудь свадьбы или дня рождения.
Салют на День металлургов. ФОТО: Виталий Арсеньев.
Большинство же все-таки отметили, что в эти выходные в Кузбассе, как и в России, отмечают День металлурга.
Салют на День металлургов. ФОТО: Андрей Костин.
Праздничный салют снял на видео наш читатель, Виталий Арсеньев. Фейерверк запускали с острова Кемеровского, и длилось яркое шоу около семи минут. К слову, горожане отмечают, что салют был не только ярким, но и очень шумным.
Салют на День металлургов. ФОТО: Андрей Костин.
ИСТОЧНИК KP.RU