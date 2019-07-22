«Первый пошел!»: в Новокузнецке запустили троллейбус в Новоильинский район
Новый троллейбусный маршрут заработал в Новокузнецке. Теперь добраться до Новоильинского района из Центрального или Заводского можно не только на автобусе, но и на троллейбусе.
В понедельник, 22 июля, два электробуса начали ходить по новому маршруту - № 1а. Пока это экспериментальный маршрут, который лежит от остановки «Октябрьский» до «Роддома». В отличие от привычного горожанам маршрута № 1, после конечной остановки «Ярославская» троллейбус продолжит движение на автономном ходу. Он отправится по Бызовскому шоссе до остановки «Роддом» в Новоильинке.
- Работать маршрут будет с пяти утра и до половины седьмого вечера. Большие интервалы движения обусловлены в первую очередь тем, что на линии работает пока всего два электробуса, - отметили в пресс-службе управления по транспорту и связи города Новокузнецка.
К слову, после того, как пассажиры опробуют новый маршрут, будут отработаны удобные графики движения и увеличено количество подвижного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU