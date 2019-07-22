2019-07-22T07:23:04+03:00
Общество

«Первый пошел!»: в Новокузнецке запустили троллейбус в Новоильинский район

Новый маршрут работает в тестовом режиме
Екатерина РОМАНОВА
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«Первый пошел!»: в Новокузнецке запустили троллейбус до в Новоильинский район«Первый пошел!»: в Новокузнецке запустили троллейбус до в Новоильинский районФото: Екатерина РОМАНОВА
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Новый троллейбусный маршрут заработал в Новокузнецке. Теперь добраться до Новоильинского района из Центрального или Заводского можно не только на автобусе, но и на троллейбусе.

В понедельник, 22 июля, два электробуса начали ходить по новому маршруту - № 1а. Пока это экспериментальный маршрут, который лежит от остановки «Октябрьский» до «Роддома». В отличие от привычного горожанам маршрута № 1, после конечной остановки «Ярославская» троллейбус продолжит движение на автономном ходу. Он отправится по Бызовскому шоссе до остановки «Роддом» в Новоильинке.

- Работать маршрут будет с пяти утра и до половины седьмого вечера. Большие интервалы движения обусловлены в первую очередь тем, что на линии работает пока всего два электробуса, - отметили в пресс-службе управления по транспорту и связи города Новокузнецка.

К слову, после того, как пассажиры опробуют новый маршрут, будут отработаны удобные графики движения и увеличено количество подвижного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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