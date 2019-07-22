Первый региональный фестиваль строительных профессий прошел в Кузбассе

СЕГОДНЯ 12:24 2019-07-22T12:24:23+03:00

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В Кемеровской области прошел первый региональный фестиваль строительных профессий «Строй Кузбасс». Местом его проведения был выбран Белово.

Мероприятие продолжило череду торжеств, приуроченных ко Дню строителя 2019. Поздравить кузбассовцев с профессиональным праздником приехал губернатор Сергей Цивилев.

- Строители всегда находятся в авангарде всего нового и передового. Кузбасс динамично развивается, а строительная отрасль показывает серьезные результаты в этом направлении. Перед строителями, проектировщиками стоят важные задачи. Приятно, что на фестивале мы видим инновационные технологии, новую современную технику, - отметил губернатор.

Сергей Цивилев вручил работникам строительной отрасли региона высокие награды и предложил сделать фестиваль ежегодным. В этот день знаки отличия получил 91 профессионал своего дела. Среди наград - Золотой знак «Кузбасс», «За особый вклад в развитие Кузбасса», «За служение Кузбассу», медаль «За веру и добро».

После официальной части гости фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах строителей. Кузбассовцев учили делать кирпичную кладку, вырезать деревянные элементы, укладывать кафель и использовать декоративную штукатурку. Также гостям продемонстрировали способности строительной техники. Площадки с активностями подготовили 70 строительных компаний региона.

ИСТОЧНИК KP.RU