Жительница Кузбасса украла забытые пенсионеркой полмиллиона

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-22T13:59:22+03:00

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В Белове местная жительница украла забытые пенсионеркой полмиллиона рублей. Пожилая женщина оставила деньги в кассовом лотке.

Инцидент произошел в апреле. 68-летняя горожанка получала сбережения в банке и случайно забыла в кассовом лотке 500 тысяч рублей. Вернувшись через несколько минут, пенсионерка не обнаружила денег и обратилась в полицию.

Как выяснилось, день забрала стоявшая следом в очереди 51-летняя местная жительница. Момент, как женщина спрятала чужие деньги в свою сумку, запечатлели камеры видеонаблюдения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

- В ходе следствия фигурантка пыталась объяснить свое поведение «смутным сознанием и спутанными мыслями», однако специалисты доказали, что ее действия носили умышленный и осознанный характер, - сообщили в Гу МВД по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что похищенные деньги были изъяты и возвращены законной владелице. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU