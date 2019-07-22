Жительница Кузбасса украла забытые пенсионеркой полмиллиона
В Белове местная жительница украла забытые пенсионеркой полмиллиона рублей. Пожилая женщина оставила деньги в кассовом лотке.
Инцидент произошел в апреле. 68-летняя горожанка получала сбережения в банке и случайно забыла в кассовом лотке 500 тысяч рублей. Вернувшись через несколько минут, пенсионерка не обнаружила денег и обратилась в полицию.
Как выяснилось, день забрала стоявшая следом в очереди 51-летняя местная жительница. Момент, как женщина спрятала чужие деньги в свою сумку, запечатлели камеры видеонаблюдения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
- В ходе следствия фигурантка пыталась объяснить свое поведение «смутным сознанием и спутанными мыслями», однако специалисты доказали, что ее действия носили умышленный и осознанный характер, - сообщили в Гу МВД по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что похищенные деньги были изъяты и возвращены законной владелице. Дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU