Из-за размещенной песни в Кузбассе арестовали 23 сайта

СЕГОДНЯ 07:13 2019-07-23T07:13:11+03:00

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Сразу 23 сайта заблокированы из-за размещенной на них песни. Как оказалось, музыкальная композиция была направлена на возбуждение вражды и ненависти у слушателей.

Во время мониторинга Интернета специалисты прокуратуры Орджоникидзевского района города Новокузнецка обнаружили песню. Слова, звучавшие в ней, были направлены на то, чтобы у слушателя проявились такие качества, как ненависть и вражда. Эту песню разместили сразу на 23 сайтах, причем в свободном доступе. Прокурор района направил в суд административные исковые заявления о признании этих материалов запрещенными к распространению. В свою очередь, Заводский районный суд признал информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Напомним, согласно закону, распространять материалы, содержащие экстремистскую информацию, запрещено распространять. А доступ к сайтам, где такие материалы появляется, блокируют по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU