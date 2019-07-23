2019-07-23T07:13:11+03:00
Общество

Из-за размещенной песни в Кузбассе арестовали 23 сайта

Запрещенную песню обнаружили специалисты новокузнецкой прокуратуры
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Из-за размещенной песни в Кузбассе арестовали 23 сайтаИз-за размещенной песни в Кузбассе арестовали 23 сайтаФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Сразу 23 сайта заблокированы из-за размещенной на них песни. Как оказалось, музыкальная композиция была направлена на возбуждение вражды и ненависти у слушателей.

Во время мониторинга Интернета специалисты прокуратуры Орджоникидзевского района города Новокузнецка обнаружили песню. Слова, звучавшие в ней, были направлены на то, чтобы у слушателя проявились такие качества, как ненависть и вражда. Эту песню разместили сразу на 23 сайтах, причем в свободном доступе. Прокурор района направил в суд административные исковые заявления о признании этих материалов запрещенными к распространению. В свою очередь, Заводский районный суд признал информацию запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Напомним, согласно закону, распространять материалы, содержащие экстремистскую информацию, запрещено распространять. А доступ к сайтам, где такие материалы появляется, блокируют по решению суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «зебре» у автовокзала в Кемерове установят светофор
Популярный блогер-летчик раскритиковал взлетно-посадочную полосу в Кемерове
Россельхозбанк запустил акцию «Отдых без границ»
После гибели горняка суд частично приостановил работу шахты
Дым от лесных пожаров не дает теплу прийти в Кузбасс
Сергей Цивилев на мотоцикле объехал кемеровские окраины
Туман вновь нарушил работу кемеровского аэропорта
Россельхозбанк запустил акцию «Не переплачивай» по рефинансированию ипотеки
Жительница Кузбасса украла забытые пенсионеркой полмиллиона
В Юрге потерялась еще одна женщина
Первый региональный фестиваль строительных профессий прошел в Кузбассе
РСХБ отсрочит выплаты по кредитам для пострадавших от паводка в Иркутской области
В Кузбассе установят еще 200 детских площадок
Иномарка повисла на дереве после ДТП в Кузбассе
Работника транспортного предприятия поймали на крупном мошенничестве в Кузбассе
РСХБ открывает доступ к льготному кредитованию фермерам-членам АККОР во всех регионах страны
В Новокузнецке создают новый онологический центр
Кузбассовец сообщил о минировании дома из-за скуки
Микрофинансовая организация из Кемерова поплатится за угрозы в соцсети
«Первый пошел!»: в Новокузнецке запустили троллейбус в Новоильинский район
За свой счет подрядчик переделает дорогу в кузбасском поселке
Поиски пропавшей беременной женщины прекращены в Кузбассе
Как кузбассовцам спастись от мглы: совет от МЧС