2019-07-23T09:01:12+03:00
Общество

На «зебре» у автовокзала в Кемерове установят светофор

В городе к сентябрю появятся восемь новых электронных регулировщиков
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове установят светофор на «зебре» у автовокзала Фото: администрация КемероваВ Кемерове установят светофор на «зебре» у автовокзала Фото: администрация Кемерова
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В Кемерове установят светофор на «зебре» у автовокзала. Мера направлена на то, чтобы обезопасить пешеходный переход, где часто случаются ДТП.

К сентябрю в Кемерове появятся восемь новых светофоров. Электронные регулировщики установят в районе школ № 8, 17, 39, 70, 74, 82, 90 на улицах Александрова, Толстикова, Инициативной, Космической, Пролетарской, Рабочей, Стахановской.

- Безопаснее станет пешеходный переход и у автовокзала, – рассказал директор Центра организации дорожного движения Владимир Вильчиков, отметив, что на данном участке Кузнецкого проспекта находится место концентрации ДТП.

Все новые светофоры будут оборудованы специальной кнопкой, нажав на которую можно будет безопасно перейти проезжую часть.

В ближайшее время в ходе торгов определится подрядчик, который будет заниматься установкой светофоров. Планируется, что работу будут завершены к концу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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