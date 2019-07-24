СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-24T10:14:52+03:00

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Пожилая кемеровчанка, переходившая дорогу по «зебре», попала под колеса отечественного автомобиля. Видео с последствиями ДТП очевидцы выложили в Сеть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721947" frameborder="0"></iframe> На пешеходном переходе автолюбитель сбил пожилую кемеровчанку.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

79-летняя жительница Кемерова переходила проезжую часть улицы Волгоградской. Как того требуют правила, женщина шла по пешеходному переходу. В это же время по дороге ехал 20-летний водитель на автомобиле ВАЗ-2107. По каким-то причинам мужчина не затормозил перед переходом и сбил пожилую женщину.

- ДТП произошло около 20.10 напротив дома № 15 по улице Волгоградской. 20-летний водитель двигался со стороны проспекта Ленина к Октябрьскому проспекту и совершил наезд на 79-летнюю женщину. В момент аварии мужчина был трезвым. Пострадавшую женщину госпитализировали, ей назначили стационарное лечение, - сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам: прежде, чем ступить на проезжую часть, убедитесь в том, что все водители остановились и пропускают вас. Водителям же хочется напомнить о необходимости снижать скорость перед «зеброй» и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU