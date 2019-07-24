2019-07-24T14:48:44+03:00
Общество

Кузбасс готов стать пилотной площадкой для развития снегоходного туризма

Сейчас это направление туризма - одно из приоритетных в регионе
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасс готов стать пилотной площадкой для развития снегоходного туризма. ФОТО: пресс-служба АКОКузбасс готов стать пилотной площадкой для развития снегоходного туризма. ФОТО: пресс-служба АКО
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Снегоходный и мотовездеходный туризм активно развивается в Кузбассе и России. Однако существует и немало препятствий для него. Предложения, как их свести к минимуму, на Совете Федерации внес глава Кузбасса Сергей Цивилев.

По словам губернатора, сегодня вопрос развития снегоходного туризма - один из приоритетных в Кузбассе. Так, существуют клубы снегоходчиков, в том числе и на горнолыжном курорте в Шерегеше. Кроме того, есть областной закон о развитии снегоходного туризма, ведется реестр организаторов снегоходных трасс. Сейчас в Кузбассе порядка 3,5 тысячи зарегистрированных снегоходов, но реальное их количество в несколько раз больше.

Однако для того, чтобы туризм действительно развивался, по мнению Сергея Цивилева, нужно решить ряд вопросов. Например, допускать к управлению снегоходами и мотовездеходами обладателей водительских прав, начиная с категории А. Еще один аспект - необходимо законодательно определить правовой режим земель под снегоходными и мотовездеходными трассами.

- Кузбасс готов стать пилотной площадкой по реализации подобных законодательных инициатив. У нас имеется опыт работы в этой сфере, - заключил Сергей Цивилев на Совете Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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