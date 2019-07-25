2019-07-25T11:15:30+03:00
Общество

Зачем нужны трубы и БелАЗы на рок-фестивале в Кемерове

Некоторые тайны шоу раскрыл технический директор фестиваля
Екатерина РОМАНОВА
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Зачем нужны трубы и БелАЗы на рок-фестивале в Кемерове.Зачем нужны трубы и БелАЗы на рок-фестивале в Кемерове.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Осталось всего два дня до фестиваля «Герои мирового рока» в Кемерове. Зачем нужны БелАЗы и будет ли идти дым из труб на сцене, рассказал технический директор фестиваля Григорий Антропов (GA Production).

На фестивале «Герои мирового рока», который состоится в субботу, 27 июля, выступят такие монстры рока, как HammerFall, Royal Hunt, Within Temptation и Accept. Кроме того, гостей фестиваля ждет иллюзионное шоу братьев Сафроновых и светопиротехническое шоу. Сейчас близится к завершению монтаж сцены и экранов. К слову, концепция оформления сцены называется «Сила угля и металла», и все декорации - живое воплощение этой концепции. И заводские трубы, и карьерная техника будут участвовать в создании шоу.

- Коксовые печи и трубы, повторение заводских технологий и всего, что связано с производством угля, отображено на декорациях. Декорации не только массивные и объемные. На шоу вы увидите, как вся конструкция оживает. Каждый элемент - трубы, БелАЗы - это часть шоу, каждая труба имеет собственное назначение, - отметил Григорий Антропов.

К слову, огромные экраны, на которых будет транслироваться фестиваль, в Сибири впервые. Однако они работали на открытии Олимпиады и Универсиады. А разработкой концепции шоу занимался художник-постановщик с мировым именем Алексей Усанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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