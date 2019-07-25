2019-07-25T13:45:34+03:00
Общество

Когда кузбассовцам разрешат бить шишки

Нарушителей привлекут к ответственности
Екатерина БОРМОТОВА
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Шишки можно будет бить с 20 августаШишки можно будет бить с 20 августаФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В августе кузбассовцам разрешат бить шишки. В департаменте лесного комплекса уже издан приказ о сроках заготовки кедрового ореха на территории Кузбасса.

- Семена кедра созревают в нашей области ближе к концу августа. Именно в это время шишки легко отделяются от веток, даже опадают сами от резких порывов ветра. Сбор шишек с земли - основной и наиболее экологичный способ, не приносящий вреда деревьям. До 20 августа запрещено собирать кедровый урожай этого года и соответственно им торговать, - сообщил и.о. начальника областного департамента лесного комплекса Максим Яковлев.

Как и предполагали специалисты, нынешний год оказался урожайным для кедра. Чтобы обезопасить кедровые насаждения, планируется усилить их охрану и привлечь для этого инспекторов Гостехнадзора, департамента по охране объектов животного мира, полицию. В совместных рейдах с лесничими специалисты будут отслеживать браконьерские заготовки, а также общий порядок при бое шишек.

Напомним, что за сбор ореха ранее установленных сроков нарушителям грозит административное наказание. Это штраф от 500 до тысячи рублей с конфискацией собранного ореха. Та же участь грозит торговцам незаконно собранной шишки. Правда, штраф в этом случае составит уже 2 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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