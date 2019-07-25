Уникальный центр подготовки спецназа откроется в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-25T14:09:14+03:00

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В Кемеровском районе – в Ягуновском – в скором времени появится уникальный учебный центр сил специального назначения. Ход строительства учебного центра и создание Мемориала обсудили Сергей Цивилев и командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов.

Виктор Стригунов принял участие в закладке камня в Новокузнецке. В этом году здесь построят Мемориал погибшим при исполнении служебных обязанностей сотрудникам ОМОН. Он будет посвящен павшим 24 омоновцам из Прокопьевска и Новокузнецка. Примечательно, что памятник будет построен на пожертвования неравнодушных к памяти бойцов.

Особое внимание уделили ходу строительства уникального учебного центра сил особого назначения. Он расположится в жилом районе Ягуновском, и в скором времени Кузбасс станет одним из центров подготовки спецназа со всей Сибири. У военнослужащих и сотрудников Росгвардии появится возможность сдавать квалификационный экзамен на право ношения крапового берета.

«Создание подобного центра положительно скажется на подготовке сил специального назначения, в целом на подразделениях Росгвардии Кузбасса. Впереди у нас большой юбилей — 300-летие образования Кузбасса и мы нуждаемся в тесном взаимодействии с нашими подразделениями вневедомственной охраны. Чем профессиональней они будут, тем безопаснее и комфортнее будет жизнь в Кузбассе», — сказал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU