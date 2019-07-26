Ночью в Кемерове подожгли легковушку и КамАЗ

СЕГОДНЯ 05:47 2019-07-26T05:47:55+03:00

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В Кемерове в ночь на 26 июля неизвестные подожгли легковой автомобиль ВАЗ и КамАЗ. Злоумышленников ищет полиция.

Сообщение о пожаре в частных автомобилях в переулке 2-й Ноябрьский поступило в оперативные службы в 3.24.

- На момент прибытия первого подразделения горел моторный отсек легкового автомобиля. В результате у автомобиля ВАЗ-2115 обгорели моторный отсек, панель приборов, лакокрасочное покрытие, оплавились стекла. У КамАЗа обгорело лакокрасочное покрытие кабины и электропроводка, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По данным ведомства, предварительной причиной пожара стали умышленные действия. ЧП было ликвидировано в 3.31 силами четырех сотрудников МЧС. На месте работала одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU