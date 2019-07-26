2019-07-26T08:31:25+03:00
Общество

Зам кемеровского мэра возглавил кузбасский департамент ЖКХ

Свой пост покинул Кирилл Десяткин
Екатерина БОРМОТОВА
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Олег Ивлев был заместителем Ильи Середюка Фото: администрация кемероваОлег Ивлев был заместителем Ильи Середюка Фото: администрация кемерова
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Бывший заместитель кемеровского мэра стал начальником департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области. Информацию о структурных изменениях «Комсомолке» подтвердили в самом департаменте.

На смену Кириллу Десяткину, который возглавлял департамент с 2017 года, пришел Олег Ивлев, ранее занимавший должность заместителя Ильи Середюка.

Олег Ивлев родился в Ленинске-Кузнецком, окончил КузГТУ и устроился на кемеровскую шахту имени Волкова электрослесарем. С 2003 года он трудился на предприятиях жилищно-коммунальной тематики. В заместители главы города Кемерово Ивлев пришел в 2015 году, ранее побывав главным инженером «Жилкомцентра» и начальником городского управления ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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