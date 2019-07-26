Зам кемеровского мэра возглавил кузбасский департамент ЖКХ
Бывший заместитель кемеровского мэра стал начальником департамента ЖКХ и дорожного комплекса Кемеровской области. Информацию о структурных изменениях «Комсомолке» подтвердили в самом департаменте.
На смену Кириллу Десяткину, который возглавлял департамент с 2017 года, пришел Олег Ивлев, ранее занимавший должность заместителя Ильи Середюка.
Олег Ивлев родился в Ленинске-Кузнецком, окончил КузГТУ и устроился на кемеровскую шахту имени Волкова электрослесарем. С 2003 года он трудился на предприятиях жилищно-коммунальной тематики. В заместители главы города Кемерово Ивлев пришел в 2015 году, ранее побывав главным инженером «Жилкомцентра» и начальником городского управления ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU