Мотоциклист влетел в трактор на дороге в Кемерове
Последствия аварии попали на видео [видео]
Предположительно, мотоциклист в результате аварии сломал ногу Фото: Светлана Белополова / "ВКонтакте"
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В кемеровском поселке столкнулись трактор и мотоцикл. В результате пострадал водитель двухколесного транспортного средства.
Авария произошла 26 июля на улице Центральной в поселке Комиссарово.
Трактор и мотоцикл не поделили дорогу.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"
«Остановка «РТС». Подробности неизвестны. Скорая увозила мотоциклиста без сирены и без мигалок», - написал очевидец в популярном кемеровском паблике.
Другие очевидцы отметили, что спровоцировал ДТП тракторист. Сейчас обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU