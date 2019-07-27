2019-07-27T04:23:05+03:00
Происшествия

Мотоциклист влетел в трактор на дороге в Кемерове

Последствия аварии попали на видео [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
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Предположительно, мотоциклист в результате аварии сломал ногу Фото: Светлана Белополова / "ВКонтакте"Предположительно, мотоциклист в результате аварии сломал ногу Фото: Светлана Белополова / "ВКонтакте"
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В кемеровском поселке столкнулись трактор и мотоцикл. В результате пострадал водитель двухколесного транспортного средства.

Авария произошла 26 июля на улице Центральной в поселке Комиссарово.

Трактор и мотоцикл не поделили дорогу.Видео: "Регион-42 Кемерово" / "ВКонтакте"

«Остановка «РТС». Подробности неизвестны. Скорая увозила мотоциклиста без сирены и без мигалок», - написал очевидец в популярном кемеровском паблике.

Другие очевидцы отметили, что спровоцировал ДТП тракторист. Сейчас обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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